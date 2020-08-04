أخبار الاقتصاداليوم.. المالية: تطوير البنية التحتية والبشرية للتحول الرقمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الإثنين، الموافق 3-8-2020، العديد من التصريحات الهامة منها ضرورة استمرار الإسهام الفعَّال فى برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات.

المالية: مستمرون فى تطوير البنية التحتية وتأهيل القدرات البشرية للتحول الرقمى

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود تحديث منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية بما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية، ورفع كفاءة المباني لتهيئة بيئة عمل جاذبة، تُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذى يُساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية مصر 2030.

وأشار معيط، إلى ضرورة استمرار الإسهام الفعَّال فى برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات الذى يُعد أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي وينعكس بشكل مباشر على جودة مستوى الخدمات العامة، ويُسهم فى تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا، لافتًا إلى أن هذا البرنامج الطموح، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتى استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذى أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS».

البترول: من المخطط تركيب 600 ألف عداد غاز مسبق الدفع خلال العام المالى الحالي

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه جارى حالياً استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لإستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3 ، وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربي في هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحها للإستخدام خلال العام المالي الحالى، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة، كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادت الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو مايحقق عدة مزايا حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعي وبالتالي الحفاظ على الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى.

كما تقوم وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بحيث يتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.

وزيرة التجارة تقرر إعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تنظيم جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية .

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ونص القرار على أن الجهاز يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية ونقاط الاتصال في البلدان الاعضاء والشركاء التجاريين لمنع الاتجار في السلع المتعدية على تلك الحقوق وضمان عدم تصديرها واستيرادها إعمالا لالتزامات مصر وحقوقها في اطار إنضمامها إلى إتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية وإتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية .

50 مليون دولار لتطوير 63 شركة قطاع أعمال بخبرات أمريكية وألمانية

تعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا مع شركتين الأولى أمريكية والثانية ألمانية، لتطوير وتحديث 63 شركة تابعة وقابضة بتكلفة 50 مليون دولار تتحملها الشركات نفسها، حيث تم تدشين المشروع بالفعل بتكنولوجيا أمريكية "ساب" و"ميكروسوفت"، لتطوير وتحديث وربط 63 شركة قطاع أعمال عام، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا.

وتعول الوزارة كثيرا على المشروع في النهوض بالشركات وتطويرها بشكل كبير ووضعها في مصاف الشركات العالمية من حيث الميكنة والرقمنة الكاملة، لكل الشركات فيما يتعلق بالنواحى الإدارية والصناعية .

الإحصاء: مصر تستورد بترول خام بـ 217.6 مليون دولار فى مايو لتراجع أسعاره

واصلت الواردات المصرية من البترول الخام اتجاهها الصعودي المتزايد منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى الآن، حيث كشفت بيانات حكومية ارتفاع الواردات المصرية من البترول الخام في شهر مايو بشكل ملحوظ قياسا بواردات نفس الشهر من العام السابق 2019.

وقدرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي واردات مصر من البترول الخام بنحو 217.6 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 161.5 مليون دولار في مايو 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 34.7%.

وتصدرت الواردات المصرية من البترول الخام قائمة السلع الأعلى استيرادا في مصر خلال شهر مايو الماضي، يليها الواردات السلعية من مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 261.2 مليون دولار، مقابل 284.4 مليون دولار في مايو عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.1%، يليها الواردات من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية وبلغت 190.1 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 260 مليون دولار في مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 26.9%.