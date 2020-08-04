شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك" مصر ضمن دول عربية محققة لـ4 اكتشافات بترولية النصف الأول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك "، عن أن 73 %من المصادر الجديدة للاكتشافات البترولية والغازية المحققة خلال النصف الأول من عام 2020 كانت في روسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط .

وأشارت الدراسة التي حصلت عليها الخليج 365، إلي أن أربع اكتشافات جديدة تحققت في الدول العربية خلال النصف الأول 2020 ، منها مصر بتحقيق اكتشافا جديدا للغاز بمنطقة امتياز "جنوب دسوق" بدلتا النيل، قدرت المصادر فيه من الغاز والمتكثفات بنحو 680مليون متر مكعب.

وأوضحت الدراسة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة من ضمن الدول العربية المحققة للأربع اكتشافات خلال تلك الفترة بتحقيق اكتشافا للغاز، قدرت شركة "أدنوك" أن الاحتياطي فيه يبلغ نحو 3.2 مليار متر مكعب.

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وأشارت الدراسة، إلي تحقيق اكتشاف جديد للنفط والغاز في منطقة "بعشيقة" ضمن إقليم كردستان في جمهورية العراق عبر البئر التنقيبية "بعشيقة- 2".

وأشارت الدراسة، إلي الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز في المملكة المغربية تراوحت تقديرات الاحتياطي القابل للإنتاج فيه بين 36.4 -53.2 مليار متر مكعب.