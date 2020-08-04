شكرا لقرائتكم خبر عن العالمى للسياحة: التأمين على المسافرين شرط أساسى لاستعادة الحركة بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) عن إرشادات التأمين الخاصة به لإعادة بناء ثقة المستهلك العالمية للمساعدة في تشجيع عودة السفر، حيث تم تصميم المبادئ التوجيهية لقيادة عودة السفر الآمن والصحي والمسؤول وضمان أن قطاع التأمين مناسب للغرض من العمل للمسافرين في "الوضع الطبيعي الجديد" لعالم COVID-19.

وأكد المجلس أن التأمين يعد جزءًا حيويًا من تجربة السفر والسياحة ، حيث يوفر راحة البال وتخفيف المخاطر للمستهلكين والموردين والمنظمات عبر قطاع السفر والسياحة، لافتا إلى انه قام بتجميع هذه الإرشادات الجديدة بناءً على مدخلات من الشركات الرائدة ، التي دخل العديد منها في شراكة مع خبراء موثوق بهم في الصحة العامة والحكومات لدعم رحلات آمنة وصحية ومسؤولة.

وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: "إن التأمين أمر حيوي للمسافرين للحصول على راحة البال والثقة في السفر ، وأصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لخلق الثقة للمستهلكين المسافرين في" الوضع الطبيعي الجديد "لـ COVID-19 ، مضيفة "لقد عملنا بشكل وثيق مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة التأمين على السفر لتقديم توصيات لضمان شعور المسافرين الأفراد والمجموعات والمنظمات بالأمان والثقة بما يكفي للسفر ، وبالتأكيد مع المعرفة التي لديهم الحماية التي يحتاجونها".

وأكدت جيفارا ، يجب أن تساعد الإجراءات الموضحة في إرشادات التأمين الخاصة بنا في توجيه شركات التأمين على السفر إلى إنشاء منتجات تحتوي على كل طوارئ تحتاج إلى تقديم طمأنينة لتمكين السفر من العودة إلى تلك البلدان التي خففت ضوابطها على الحدود وقيود السفر". وتشمل أبرز التوصيات ايلتى اعلنها المجلس لمساعدة شركات السياحة والحكومات فى استعادة النشاط السياحى:

1. يجب على جميع المؤسسات تقديم خطط إدارة المخاطر، بما في ذلك كيف تهدف إلى مكافحة COVID-19 ، لشركات التأمين والمنظمات للتأكد من أن خططها شاملة وعملية وبسيطة.

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2. متابعة إبلاغ جميع الموظفين بالتدابير الوقائية المتخذة ، والتي تشمل منتجات التأمين التي ستغطيها شركات التأمين.

3. تؤمن شركات التأمين تغطية شاملة وإدارة الأزمات لتوفير الراحة للعملاء.

4. تأكد من وجود وعي معزز بالشروط والأحكام والقيود وحدود التغطية لمنتجات / وثائق التأمين.

5. على شركات التأمين توفير الحد الأدنى من قاعدة التغطية الإلزامية للمخاطر التي يشكلها

6 - تثقيف المسافرين الذين ليسوا على دراية بالمخاطر التي قد يتعرضون لها والتغطية التي يبحثون عنها.