شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-8-2020.. وعيار 24 بـ 238.17 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 3-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 238.17 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 238.17 ريال بما يعادل 63.50 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 218.32 ريال بما يعادل 58.21 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 208.40 ريال بما يعادل 55.57 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 178.63 ريال بما يعادل 47.63 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 138.93 ريال بما يعادل 37.04 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 119.08 ريال بما يعادل 31.75 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,407 ريال بما يعادل 1,975 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,667 ريال بما يعادل 444.54 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 238,168 ريال بما يعادل 62,505 $

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل موجة صعودها، التي تعد الأطول فى 9 سنوات، حتى حلول العام المقبل 2021 ، مع استمرار تذبذب قيمة الدولار الأمريكى وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاوف من بطء مسيرة تعافى الاقتصاد العالمى من خسائر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت "بلومبرج" - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب العالمية، بعدما كسرت حاجز 1900 دولار للأوقية في نهاية تداولات أمس، بدعم نمو الطلب على الملاذات الآمنة.