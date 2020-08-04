شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنحو 1% بعد تحقيق مكاسب شهرية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الإثنين رغم ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكن عدم اليقين والضبابية لا تزال مستمرة بشأن أزمة فيروس "كورونا".



وأوضحت بيانات حكومية صادرة يوم الإثنين أن مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 54.2 نقطة في يوليو/تموز من 52.6 نقطة في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 53.6 نقطة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% او ما يعادل 20.1 سنت إلى 24.417 دولار للأوقية بعد تحقيق مكاسب شهرية في يوليو/تموز بنسبة 30% تقريبا، وسجل أعلى سعر عند 24.565 دولار في حين سشجل أقل سعر عند 23.65 دولار.