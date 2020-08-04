شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على استقرار إيجابي ويجل مستوى تاريخيا جديدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب على نحو إيجابي في ختام جلسة الإثنين بعد أن قفزت أعلى حاجز ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخ المعدن النفيس، لكنه قلص مكاسبه لاحقاً بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت بيانات حكومية قد كشفت أن مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 54.2 نقطة في يوليو/تموز من 52.6 نقطة في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 53.6 نقطة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة تقل عن 0.1% أو أربعين سنتا وأغلقت عند 1986.3 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامس المعدن النفيس أعلى مستوى في تاريخه عند 2009.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1975.2 دولار.