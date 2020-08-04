الاقتصاد

الدولار يرتفع متعافياً بشكل جزئي من خسائر الجلسات الماضية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين ليتعافى بشكل جزئي من أدنى مستوى له في 26 شهراً سجله الأسبوع الماضي.


يأتي ذلك مع استمرار حالات الإصابة والوفيات بفيروس في الولايات المتحدة وفي مختلف الدول على مستوى العالم مع تزايد التحذيرات بشأن المرض.

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وكشفت منظمة الصحة العالمية في تصريح صادم اليوم عن أن فيروس كورونا ربما لا ينتهي مطلقاً وأنه لا يوجد حل سحري للقضاء على الازمة.


وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 54.2 نقطة في يوليو/تموز من 52.6 نقطة في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 53.6 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.

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