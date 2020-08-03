شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 40.50 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 42.25 مبدئياً، بينما التداول دونه سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 38.50.

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