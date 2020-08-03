شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية مؤقتة لكنه يعود لمحاولة الارتفاع الآن، ولا يزال السعر محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1937.20 والمقاومة 1981.20، ليبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر إلى 1910.00 مبدئياً، بينما اختراق المقاومة سيحفّز السعر على تحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 2000.00 وتمتد إلى 2068.00.

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