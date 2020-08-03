شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليهاجم مستوى 1.1737 بقوة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 شكّل دعم جيد ليدفع السعر للارتقاء فوق المستوى المذكور، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.1908 ثم 1.1995، في حين يمثل الثبات فوق 1.1737 شرط مهم لتحقيق هذه الأهداف.

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