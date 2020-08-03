شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعزز مكاسبه إلى 2% ويصعد أعلى 44 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وعززت مكاسبها رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام تلقى دعماً من صدور بيانات إيجابية في قطاعات الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو والولايات المتحدة.



وكشفت بيانات اليوم عن نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو والولايات المتحدة في الشهر الماضي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.

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وبداية من الأول من أغسطس/آب، دخل قرار "أوبك" وحلفاؤها بزيادة الإنتاج حيز التنفيذ حيث أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية كان الخفض نحو 9.7 مليون برميل يومياً، بينما تم تقليص هذا الخفض على 7.7 مليون برميل يومياً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 41.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 39.5 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 2% إلى 44.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.4 دولار وأقل سعر عند 42.8 دولار.