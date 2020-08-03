شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض مع زيادة الإصابات بفيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط مخاوف من تعرض البلاد لموجة ثانية من فيروس "كورونا" نتيجة زيادة عدد الإصابات بالمرض.



وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت فرض قيود الإغلاق والعزل على ولاية "فيكتوريا" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي.



وتتسارع الجهود حول العامل من أجل تطوير لقاح أو علاج مضاد للفيروس كورونا وسط تحذيرات مستمرة من منظمة الصحة العالمية بأن الأمور تتجه نحو الأسوأ.

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واظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر معيار التضخم في أستراليا بنسبة 0.9% خلال يوليو/تموز مقارنة بقراءة يونيو/حزيران التي سجلت 0.6%.



وعلاوة على ذلك، سجل مؤشر "إيه آي جي" لمديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في أستراليا 53.5 نقطة في الشهر الناضي من 51.5 نقطة في القراءة السابقة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.711، وسجل أعلى سعر عند 0.7151 في حين سجل أقل سعر عند 0.7076.