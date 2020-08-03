شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 54.2 نقطة في يوليو/تموز من 52.6 نقطة في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 53.6 نقطة.



وارتفعت الطلبات الجديدة بالقطاع الصناعي الأمريكي إلى 61.5 نقطة في الشهر الماضي إلى 56.4 نقطة في يونيو/حزيران، فيما ارتفع الإنتاج إلى 62.1 نقطة.