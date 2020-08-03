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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من القطاع التكنولوجي في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل الدعم الذي يتلقاه القطاع التكنولوجي مما دفع ناسداك نحو أعلى مستوى قياسي على الإطلاق.
ويتلقى القطاع التكنولوجي دعما من أسهم شركات عملاقة أعلنت مؤخراً عن تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية في الربع السنوي الثاني على الرغم من أزمة فيروس "كورونا".
وأمام الكونجرس وجلسة فرعية في الأسبوع الماضي، مثل مديرو شركات تكنولوجية كبرى على رأسها "آبل" و"فيسبوك" و"جوجل" و"أمازون" للحديث عن ممارسات احتكارية.
أما في الأسبوع الجاري، فسوف تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل نحو تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة للوقوف على حالة سوق العمل.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 230 نقطة) إلى 26656 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 10867 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3295 نقطة.
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