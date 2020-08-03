شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يواصل الارتفاع مدعوماً بتصريحات "ماسك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الإثنين مستفيدا من تأثير تصريحات المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" بشأن البطاريات والسيارات الكهربائية.



يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



كان "ماسك" قد أكد أن النيكل يعد من بينن المعادن المفضلة بالنسبة إليه الأمر الذي يثير التكهنات بإمكانية الاعتماد عليه بكثافة في صناعة البطاريات.

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ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" عالميا، يخشى العديد من المسؤولين من عودة قيود الإغلاق والعزل العام، وهو ما يشكل ضغوطاً وأضرارا على الطلب.



وكان النيكل قد تعرض لضغط من زيادة المعروض في الأسواق وضعف الطلب تزامنا مع قيود الإغلاق وأزمة كورونا في الأشهر القليلة الماضية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية من النيكل بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 13818.3 دولار للطن.