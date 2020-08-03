شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يفقد 1.5% بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها بنحو 1.5% مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض العالمي ، بعد زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس بحوالي 2 مليون برميل مطلع الشهر الجاري ، ضمن المرحلة الثانية لاتفاق خفض الإمدادات العالمية.

انخفض خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 42.90$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.56$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.64$.

عند تسوية الجمعة ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 41.41$ الأدنى منذ 10 تموز/يوليو الماضي.

حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 3% على مدار تعاملات تموز/يوليو ، فى ثالث مكسب شهري ، بفضل آمال تعافي مستويات الطلب العالمي.

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زاد إنتاج تحالف بلس بحوالي 2 مليون برميل مطلع آب/أغسطس الجاري ، بعد الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق خفض الإمدادات العالمية لدعم وتحقيق التوازن بالسوق.

المرحلة الأولى من الاتفاق تم تنفيذها منذ أيار/مايو حتى نهاية تموز/يوليو ،وتضمنت تخفيضات بمقدار 9.7 مليون برميل ،والمرحلة الثانية تتقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من آب/أغسطس حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، والمرحلة الثالثة تتقلص التخفيضات مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل يوميا تنفذ من بداية كانون الثاني/يناير 2021 حتى 30 نيسان/أبريل 2022.

زيادة إنتاج التحالف العالمي حاليا ، أمر قد لا يصب فى صالح تحقيق التوازن بالسوق ، خاصة إذا استمر ضعف الطلب على الوقود فى بعض البلاد التي لا تزال تعاني من تفشي فيروس كورونا.

وبخلاف زيادة إنتاج أوبك بلس أنهت المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى قيودها الطوعية على الإمدادات خارج إطار اتفاق التحالف العالمي.