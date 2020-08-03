شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 26 شهرا قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مستمرا فى التعافي من أدنى مستوى فى 26 شهرا ، بدعم تجدد عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الصناعات التحويلية خلال تموز/يوليو.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 93.84 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.46 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.32 نقطة.

أنهى المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى 26 شهرا عند 92.55 نقطة.

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وعلى صعيد تعاملات شهر تموز/يوليو ، فقد مؤشر الدولار نسبة 4% ، فى ثالث خسارة شهرية على التوالي ، وبأكبر خسارة شهرية منذ عام 2010.

الخسارة الشهرية الأسوأ فى غضون عشر سنوات تعاذ إلى العديد من الأسباب ، منها تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، والشكوك المتزايدة حول تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا ،وتأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي على استمرار دعم الاقتصاد للتغلب على أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من واشنطن ، عن قطاع الصناعات التحويلية ،توفر تلك البيانات مؤشرات قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر بالعالم بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 53.6 نقطة خلال تموز/يوليو من مستوى 52.6 نقطة فى حزيران/يونيو.