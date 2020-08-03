شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع بعد تحقيق مكسب شهري تاريخي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين تحت ضغط انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،فى مستهل تعاملات آب/أغسطس ، بعد تحقيق خلال تموز/يوليو أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية فى تاريخ تداول المعدن الأبيض.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.4% إلى مستوي 24.00$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.59$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 24.95$.

حققت أسعار الفضة ارتفاعا قرابة 34% على مدار تعاملات تموز/يوليو ،فى رابع مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري فى تاريخ تداول معدن الفضة فى أسواق المال العالمية.

Advertisements

تحققت تلك المكاسب التاريخية بفضل انتباه تجار التجزئة بأن معدن الفضة يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقة بالمقارنة مع معدن الذهب ، بالإضافة إلى دعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

وسجل المعدن الأبيض الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 26.18$ للأونصة ، بفضل الطلب المرتفع على الأصول الاستثمارية الآمنة ،وآمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين عند 92.55 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.