شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوي فى 5 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لترتد بقوة من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفضل تركيز المستثمرين على نتائج أعمال كبرى الشركات والبنوك.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.9% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 356.28 نقطة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 2.8% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل نتائج أعمال ضعيفة ،ومخاوف حيال التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليرتد من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع التكنولوجيا ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، تاليه قطاع الكيماويات مع صعود بنسبة واحد بالمئة.

ارتدت بقوة الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع بفضل تركيز المستثمرين على نتائج كبرى الشركات والبنوك ، بالإضافة إلى آمال توسيع التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.8% ،بدعم نتائج أعمال قوية لبعض أكبر الشركات الأمريكية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 2.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.8%.