شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار بعد أسوأ شهر في 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، اليوم الاثنين، حيث تضافرت موجة خروج من مراكز مدينة كثيفة مع طلب على العملة كملاذ آمن، ليعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر كان الأسوأ لها في عشر سنوات.
فقد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة عملات رئيسية، أكثر من 1% في يوليو / تموز، في أسوأ شهر له منذ سبتمبر / أيلول 2010. والمؤشر منخفض 10% عن ذروة مارس / آذار.
كان صافي المراكز المدينة للمضاربين في الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس / آب 2011 عند 24.27 مليار دولار، حسبما تظهره حسابات أجرتها رويترز وبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية.
وصعد مؤشر الدولار 0.2% اليوم، وارتفعت العملة الأمريكية مقابل جميع عملات سلة المؤشر.
وسجل اليورو 1.1763 دولار في المعاملات الصباحية بلندن، لينزل عن ذروة عامين 1.1908 دولار المسجلة الأسبوع الماضي.
(رويترز)
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