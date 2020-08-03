شكرا لقرائتكم خبر عن أول نمو لنشاط المصانع الألمانية منذ ديسمبر 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح اليوم الاثنين أن المُصنعين الألمان شهدوا في يوليو/تموز توسعاً في النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، مما ينبئ باستمرار تعافي القطاع.
وارتفع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي يُسهم بنحو خُمس الاقتصاد، إلى 51.0 في يوليو/تموز، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في 19 شهراً. كانت قراءة يونيو/حزيران 45.2.
ربط فيل سميث، الاقتصادي في آي.اتش.اس ماركت، الزيادة بتحسن قوي في كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.
لكنه أضاف أن المسح أشار إلى استمرار الطلب دون مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يحول دون تعاف أقوى.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر أول نمو لنشاط المصانع الألمانية منذ ديسمبر 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.