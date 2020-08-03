شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة قياسية قرب حاجز 2,000$ للأونصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ،حيث كانت الأسعار على مشارف التداول أعلى الحاجز النفسي عند 2,000$ للأونصة ،ويضغط على الأسعار أيضا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,966.73$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,979.06$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,985.85$ أعلى مستوى فى تاريخ تداول المعدن الثمين.

حققت أسعار الذهب ارتفاعا قرابة 11% على مدار تموز/يوليو ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس 2011 ،بفضل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

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وبخلاف عمليات شراء المعدن كملاذ آمن فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق العالمية ، دعم تلك المكاسب الضخمة الهبوط الواسع النطاق للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين عند 92.55 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 1,241.96 طن متري.