شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن ذروة 26 شهرا بفعل عمليات جنى الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 26 شهرا ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، فى نشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1740$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1772 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1796$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى 26 شهرا عند 1.1908$.

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على صعيد تعاملات تموز/يوليو المنصرم ، حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 4.8% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث خسارة شهرية على التوالي ، بأكبر مكسب شهري منذ أيلول / سبتمبر 2010.

يعاذ هذا المكسب الشهري الأكبر فى عشر سنوات فى الأساس إلى إطلاق حزمة تحفيز مالي ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من أزمة فيروس كورونا ،بجانب الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين عند 92.55 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش مع نشاط عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، حيث لا تزال هناك مخاطر قوية تحيط بالأسواق العالمية ، خاصة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، الأمر الذي ينذر بتدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.