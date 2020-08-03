شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في خمسة أشهر متغاضية تراجع مؤشر الدولار في أولى جلسات هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط محادثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات وفي ظلال القلق من ظهور حالات مصابة جديدة بفيروس كورونا وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.09% لتتداول حالياً عند 904.66$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 905.50$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 905.13$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 93.43 مقارنة بالافتتاحية عند 93.45.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار النمو عند ما قيمته 51.3 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 49.8 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.1% في أيار/مايو الماضي.

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وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 53.6 مقابل 52.6 في حزيران/يونيو، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 52.3 مقابل 51.3، ويأتي ذلك قبل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج مسح أرشد القروض للربع الثاني من هذا العام.

وتتطلع الأسواق لتوصل الكونجرس الأمريكي بشقيه مجلس النواب الذي يحتل اغلبيته الحزب الديمقراطي ومجلس الشيوخ الذي أغلبيته تابعة للحزب الجمهوري الحاكم، لإقرار حزمة الإغاثة من الفيروسات، وبالأخص مع استمرار تفشي الفيروس التاجي وعدم التوصل للقاح بعد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لأكثر من 17.66 مليون ولقي 680,894 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأحد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي أفاد من خلالها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن "في الأيام المقبلة" إجراءات جديدة تتعلق بشركات البرمجيات الصينية التي تعتبرها إدارته تهديد أمني، وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن ترامب الجمعة الماضية بأنه سيتصرف قريباً لحظر تطبيق الفيديو المملوك للصينيين "تيك توك" من الولايات المتحدة.

ونود الإشارة لكون بكين طالبت واشنطون الشهر الماضي بإغلاق قنصليتها في تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين مؤخراً، ونوهت الخارجية الصينية آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.