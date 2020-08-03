شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على مستوى الدعم المحوري الأول 0.7120 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر 0.7065 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 0.7155 لدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تمتد أهدافه إلى 0.7290.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد