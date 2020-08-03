شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ليتجه نحو اختبار الدعم المحوري 42.75، والذي يمثّل أحد المستويات المحورية إلى جانب المقاومة 43.85، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، لنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة أعلاه موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي