الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ليتجه نحو اختبار الدعم المحوري 42.75، والذي يمثّل أحد المستويات المحورية إلى جانب المقاومة 43.85، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، لنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

 

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة أعلاه موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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