شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية هادئة الآن في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 38.50 ثم 36.10 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 40.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط