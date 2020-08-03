شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة قرب مستوى 24.46 ولا يزال دونه، ويواجه إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 عامل إيجابي ويحاول حماية السعر من تكبّد أي خسائر.
لذلك، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يتمكن السعر من اختراق المقاومة 24.46 أو كسر الدعم 23.40، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 25.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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