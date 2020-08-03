شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الذهب عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1937.20 والمقاومة 1981.20، لنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، حيث يواجه السعر تعارضاً بين العوامل الفنية.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 2010.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي