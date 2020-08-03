شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية الآن ليحاول تخطي مقاومة القناة الصاعدة، ويحصل على حافز إيجابي يقدّمه مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم لاختبار مستوى 1.3200 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.3285 كهدف تالي، بينما يمثل الثبات فوق 1.3000 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد