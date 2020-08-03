شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ويحاول الابتعاد عن مستوى 1.1737، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، تدعمه إيجابية المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستويات 1.1908 ثم 1.1995 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.1737.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد