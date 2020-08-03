شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في قرابة خمسة أشهر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الخامسة في عشرة جلسات وعقود خام برنت للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأعلى لهم منذ السادس من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها 14 من أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك، في أعقاب دخول تقلص خفض الإنتاج لأوبك بلس حيز التنفيذ وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً ووسط محادثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات وفي ظلال القلق من ظهور حالات مصابة جديدة بفيروس كورونا وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 1.05% لتتداول عند مستويات 39.97$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.39$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند مستويات 40.27$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر القادم 0.58% لتتداول عند 43.28$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.53$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 43.52$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار 0.01% إلى 93.46 مقارنة بالافتتاحية عند 93.45، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الشهر الماضي عند مستويات 93.35.

هذا وقد اعتمدت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بالإضافة إلى حلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" مع مطلع هذا الشهر تقليص خفض الإنتاج المتفق عليه مسبقاً بواقع 2 مليون برميل يومياً إلى 7.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية هذا العام، على أن يتم تقليص خفض الإنتاج مرة أخرى بواقع 2 مليون برميل يومياً إلى 5.7 مليون برميل يومياً مع مطلع العام المقبل 2021 وحنى نهاية نيسان/أبريل القادم.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار النمو عند ما قيمته 51.3 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 49.8 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.1% في أيار/مايو الماضي.

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وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 53.6 مقابل 52.6 في حزيران/يونيو، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 52.3 مقابل 51.3، ويأتي ذلك قبل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج مسح أرشد القروض للربع الثاني من هذا العام.

وتتطلع الأسواق لتوصل الكونجرس الأمريكي بشقيه مجلس النواب الذي يحتل اغلبيته الحزب الديمقراطي ومجلس الشيوخ الذي أغلبيته تابعة للحزب الجمهوري الحاكم، لإقرار حزمة الإغاثة من الفيروسات، وبالأخص مع استمرار تفشي الفيروس التاجي وعدم التوصل للقاح بعد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لأكثر من 17.66 مليون ولقي 680,894 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأحد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي أفاد من خلالها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن "في الأيام المقبلة" إجراءات جديدة تتعلق بشركات البرمجيات الصينية التي تعتبرها إدارته تهديد أمني، وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن ترامب الجمعة الماضية بأنه سيتصرف قريباً لحظر تطبيق الفيديو المملوك للصينيين "تيك توك" من الولايات المتحدة.

ونود الإشارة لكون بكين طالبت واشنطون الشهر الماضي بإغلاق قنصليتها في تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين مؤخراً، ونوهت الخارجية الصينية آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 180 منصة، لتعكس استأنف مسيرات تراجعاتها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في عشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 518 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر للأسبوع الثالث على التوالي، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.