اليورو مقابل الين يلتقط أنفاسه- تحليل - 3-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة مستوى 125.20 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بتمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.
الارتداد السلبي الحالي يعبر عن محاولة التقاط السعر للأنفاس بالبحث عن العزم الإيجابي الإضافي ليزيد ذلك من فرص تسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 125.80 و 126.20 بشرط الثبات فوق الدعم الأولي المتمركز حاليا عند 123.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.20 و 125.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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