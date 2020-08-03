شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلتقط أنفاسه- تحليل - 3-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة مستوى 125.20 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بتمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

الارتداد السلبي الحالي يعبر عن محاولة التقاط السعر للأنفاس بالبحث عن العزم الإيجابي الإضافي ليزيد ذلك من فرص تسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 125.80 و 126.20 بشرط الثبات فوق الدعم الأولي المتمركز حاليا عند 123.70.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.20 و 125.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد