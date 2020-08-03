شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل الهدف-تحليل - 3-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعل سعر الزوج استقراره الإيجابي فوق مستوى 136.65 لنلاحظ تشكيله لاندفاع إيجابي قوي متجاوزا بذلك الهدف الأول المستقر عند 138.60 ملامسا بذلك مستوى 139.20, تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة يشكل العامل الرئيسي للاستمرارية الإيجابية لنتوقع انجذابه قريبا نحو 139.70 وبتجاوزه لهذا الحاجز سينجح بالوصول نحو الهدف الرئيسي الثاني المتمثل بمستوى 140.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.70 و 140.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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