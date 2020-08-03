شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالمحاولات الصاعدة– تحليل - 3-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عبّر سعر البلاتين باستقراره المتكرر فوق المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره دعم إضافي عند 866.70 عن تمسكه بالمحاولات الصاعدة والمقترحة سابقا.
يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بشكل أولي مستوى 980.00 وبتجاوزه لهذا الحاجز سينجح بالوصول نحو الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 1030.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 940.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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