شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لعزم جديد– تحليل -3-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدى افتقار سعر النحاس للعزم الإيجابي لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت ليستقر بذلك قرب مستوى 2.8500 وليتأثر بثبات الحاجز المتمركز عند 3.000, لابد من التأكيد على أهمية الثبات بشكل إيجابي فوق الدعم المحوري الممتد حاليا نحو 2.7770 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي وليمكنه من تجاوز الحاجز بهدف الوصول نحو محطات إيجابية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.9500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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