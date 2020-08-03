شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية ليقترب من مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، وذلك كتصحيح صاعد للانخفاض الذي بدأ من مناطق 0.9467، حيث لامس السعر مستوى 23.6% فيبوناتشي ويبدأ بتقديم تداولات سلبية الآن، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك الآن.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، والأهداف تبدأ عند 0.9056 وتمتد إلى 0.8990، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9153 سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.9213 كهدف تصحيحي تالي قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9060 والمقاومة 0.9200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 03-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.