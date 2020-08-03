شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية ليقترب من مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، وذلك كتصحيح صاعد للانخفاض الذي بدأ من مناطق 0.9467، حيث لامس السعر مستوى 23.6% فيبوناتشي ويبدأ بتقديم تداولات سلبية الآن، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك الآن.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، والأهداف تبدأ عند 0.9056 وتمتد إلى 0.8990، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9153 سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.9213 كهدف تصحيحي تالي قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9060 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط