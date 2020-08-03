الدولار الأسترالي يضغط على الدعم – تحليل - 03-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي سلباً على دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في البيع الآن، مما يشكّل عوامل إيجابية ننتظر أن تساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد مرجحاً للفترة القادمة، والأهداف تبدأ بتخطي 0.7200 لتمتد نحو 0.7290، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 0.7120 و0.7065 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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