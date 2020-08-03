شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالتذبذب – تحليل - 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر عقود خام برنت التذبذب في مسار جانبي ويتحرك حول 43.35، ليبقى عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 42.75 والمقاومة 43.85، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

نذكّر بأن كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 41.25 وقد يمتد إلى 39.44 على المدى القريب، بينما اختراق المقاومة سيفتح باب استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستويات 44.80 ثم 46.35 كمحطات إيجابية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي