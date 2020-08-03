شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط دون مستوى 40.50، ليبقى السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار زيارة مستويات 38.50 ثم 36.10 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن اختراق 40.50 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 42.45.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط