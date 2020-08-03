الفضة تحاول الاختراق – تحليل - 03-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية وأجرى محاولة لاختراق مستوى 24.46 مع افتتاح اليوم، لكنه يعود للتداول دونه، ليتذبذب في مسار جانبي كما يظهر بالصورة، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 23.40.
نشير إلى أن اختراق 24.46 سيقود السعر لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو القمة المسجّلة مؤخراً عند 26.18 كمحطة إيجابية تالية، بينما كسر الدعم 23.40 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط واختبار مستوى 22.54 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 25.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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