شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع جديد ليحاول اختراق مستوى 1981.20، لكنه يواجه مقاومة قوية ويجد صعوبة في تخطي هذا المستوى، ليبقى السعر محصوراً بين هذه المقاومة والدعم 1937.20، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد هذين المستويين.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 2000.00 وتمتد إلى 2068.00، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لزيارة مستويات 1910.10 وقد يمتد إلى 1866.00 كأهداف تصحيحية إضافية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 2010.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي