شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية ليقترب من مستوى 1.3362، وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط والتوجه نحو هدفنا التالي عند 1.3270، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي يدعم فرص تحقيق الكسر المطلوب.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.3425 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3320 والمقاومة 1.3470
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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