الدولار مقابل الين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 03-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي في الجلسات الماضية ليخترق مستوى 105.20 ويلامس مستوى 106.44 بشكل مباشر، مع ملاحظة أن هذا المستوى شكّل مقاومة قوية أمام السعر، ليبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، لنرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 105.20 مبدئياً.
من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم، وكسر 105.20 سيدفع السعر إلى 103.65 على المدى القريب، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 106.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.90 والمقاومة 106.44
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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