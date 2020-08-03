شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من هدفنا المنتظر عند 1.3200 وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ ليختبر مناطق 1.3055، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، فإننا بانتظار تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أنه اختراق 1.3200 سيدفع السعر إلى 1.3285 كمحطة إيجابية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 1.3000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد