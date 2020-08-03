شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من هدفنا المنتظر عند 1.3200 وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ ليختبر مناطق 1.3055، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50.
وبالتالي، فإننا بانتظار تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أنه اختراق 1.3200 سيدفع السعر إلى 1.3285 كمحطة إيجابية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 1.3000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يكتسب العزم الإيجابي – تحليل - 03-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.