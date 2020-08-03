شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجري بعض التصحيح الهابط – تحليل - 03-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للارتفاع الذي تم قياسه من 1.1185 إلى 1.1908، ويبدأ السعر اليوم بميل صاعد في إشارة للتوجه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ويحتاج لاختراق 1.1810 للعودة إلى القناة الصاعدة وتحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، تدعمه الإشارات الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مناطق 1.1995 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1737 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يصل هدفه التالي إلى 1.1632 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد