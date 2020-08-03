شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع وشهر آب/أغسطس على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين وسط محادثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات وفي ظلال القلق منظهور حالات مصابة جديدة بفيروس كورونا وتصاعد التوترات بين بكين وواشنطون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت استقرار الانكماش عند 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.7%.

أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار لليابان فقد عكست استقرار النمو عند 0.9% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن الربع الأول، وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 52.2 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 42.6 ومقابل 40.1 في حزيران/يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 53.5 مقابل 51.5 في حزيران/يونيو، وجاء ذلك قبل نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.6% في حزيران/يونيو، وصولاً لأظهر قراءة مؤشر إعلانات التوظيف تباطؤ النمو إلى 16.7% مقابل 41.4% في حزيران/يونيو.

وتتطلع الأسواق لتوصل الكونجرس الأمريكي بشقيه مجلس النواب الذي يحتل اغلبيته الحزب الديمقراطي ومجلس الشيوخ الذي أغلبيته تابعة للحزب الجمهوري الحاكم، لإقرار حزمة الإغاثة من الفيروسات، وبالأخص مع استمرار تفشي الفيروس التاجي وعدم التوصل للقاح بعد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لأكثر من 17.66 مليون ولقي 680,894 شخص مصرعهم في 216 دولة.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأحد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي أفاد من خلالها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن "في الأيام المقبلة" إجراءات جديدة تتعلق بشركات البرمجيات الصينية التي تعتبرها إدارته تهديد أمني، وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن ترامب الجمعة الماضية بأنه سيتصرف قريباً لحظر تطبيق الفيديو المملوك للصينيين "تيك توك" من الولايات المتحدة.

ويذكر أن بكين طالبت واشنطون الشهر الماضي بإغلاق قنصليتها في تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين مؤخراً، ونوهت الخارجية الصينية آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.31% ليربح 19.54 نقطة ويصل إلى المستوى 1,515.60، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.91% ليربح هو الأخر 413.93 نقطة ويصل إلى المستوى 22,123.93.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.96% ليربح 45.01 نقطة ويصل إلى المستوى 4,740.06، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.00% ليربح هو لأخر 33.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3,343.11.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.94% ليخسر 230.73 نقطة ويصل إلى المستوى 24,364.62، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.14% ليخسر هو الأخر 3.11 نقطة ويصل إلى المستوى 2,246.26.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.29% ليخسر 34.34 نقطة ويصل إلى المستوى 11,693.28، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.12% ليربح 6.82 نقطة ويصل إلى المستوى 5,934.60.