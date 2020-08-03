شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت استقرار الانكماش عند 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الأول الماضي والتي عدلت من انكماش 0.9%، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.7%.

أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست استقرار وتيرة النمو عند 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متوافقة مع التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة.