الاقتصاد

استقرار انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت استقرار الانكماش عند 0.6% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الأول الماضي والتي عدلت من انكماش 0.9%، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.7%.

 

أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست استقرار وتيرة النمو عند 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الأول، متوافقة مع التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة.

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