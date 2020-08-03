شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معوقات تحول دون انتشار السيارات الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ممدوح صوان



يواجه سوق السيارات الكهربائية في الإمارات تحديات عدة تحول دون انتشارها، أبرزها ارتفاع أسعار هذه السيارات، وعزوف البنوك عن توفير خيارات تمويل مناسبة لها، فضلاً عن المبادرات الحكومية المحدودة التي تدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى قلّة محطات الشحن وعدم توفرها في كل إمارات الدولة، وطول فترة الشحن فضلاً عن غياب ثقافة اقتناء هكذا سيارات، وعلى الرغم من أن هيئة كهرباء ومياه دبي ركبت أكثر من 200 محطة شحن حتى الآن، إضافة إلى العديد من الحوافز التي تقدمها دبي مثل الشحن المجاني لمدة عام والإعفاء من رسوم سالك والتسجيل، فلا يزال الإقبال ضعيفاً، لكن مستوى الخطوات التي خطتها الدولة وإمارة دبي في القطاع جعلتها تقود قاطرة التنقل الأخضر في المنطقة.

تتجه شركات السيارات يوماً بعد يوم نحو التوسع في إنتاج الموديلات الكهربائية؛ لما تتمتع به من مزايا عديدة؛ أبرزها: خلوها من الانبعاثات الضارة، ما يجعلها صديقة للبيئة، إلا أنه ما زالت السيارات الكهربائية تواجه الكثير من التحديات، التي تقف عقبة أمام انتشارها بالشكل المطلوب أبرزها: ارتفاع الأسعار؛ وطول فترة الشحن؛ وقلة محطات الشحن المخصصة لها؛ وعدم توفر معلومات كافية عن السيارات الكهربائية وطرق الصيانة وقطع الغيار، وعدم وضوح المسائل المتعلقة بالتأمين، وعدم إدخال اللغة العربية كلغة أساسية في إعدادات السيارة، إضافة إلى صعوبة إعادة بيع تلك النوعية من السيارات بعد الشراء، وشح المعروض منها، مقارنة بالسيارات التقليدية، ناهيك عن قلة وجود عروض محفزة لشرائها سواء من الشركات أو الجهات الرسمية.



ميزات عديدة



وتتميز السيارات الكهربائية بالعديد من الصفات التي من الممكن أن تسهم في زيادة نسبة المبيعات العالمية لديها، ومنها أن الأغلبية سوف تتوقف عن القيادة في المستقبل، وسوف تعتمد على سيارات ذاتية القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى أن السيارات الكهربائية ستكون أرخص بعشرة أضعاف من السيارات البترولية، ولن تكلف مستخدمها مصاريف الوقود وهي تستمر في العمل لمسافات تصل إلى مليون ميل، واعتماد المستهلك على تأجير السيارات عند الحاجة بدلاً من شرائها، وتوفر كافة وسائل الأمان في السيارات الكهربائية عنها في السيارات التي تعتمد على البترول.

ويمكن للسيارات الكهربائية أيضاً أن توفر على الحكومة المليارات من الدولارات، وأن تحدث ثورة في مجال توليد الطاقة المنزلية واستهلاكها، وأن تشكل خطوة تجارية مربحة للغاية في مجال صناعة السيارات. وساهم التقدم التقني في مجالات أخرى في جعل السيارات الكهربائية بديلاً عملياً للسيارات البترولية، ومنها تخطت المسافات التي يمكن للسيارات الكهربائية أن تقطعها قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطاريات مدى 200 ميل مثل سيارات «تيسلا»، إضافة إلى استخدام طويل المدى للبطاريات على ألا تقل كفاءتها سنوياً إلا بنسبة ضئيلة وإمكانية الشحن السريع في نصف ساعة أو أقل، وهناك تجارب أولية للشحن أثناء تحرك السيارة لاسلكياً.



تحديات وعوائق



تواجه شركات صناعة المركبات العديد من العوامل التي وقفت حجر عثرة أمام التبني الواسع لصناعة السيارات الكهربائية، أولها محدودية التقنية الكهربائية وكذلك المدى المحدود لتلك السيارات من وجهة نظر المستهلكين، ويتراوح بين 100-200 كم ومن ثمة يخشى المستهلكون من توقف السيارات عند نفاد بطارياتها وسط طريق منعزل أو في أجواء أخرى غير مواتية، إضافة إلى غياب البنية التحتية الضرورية المتمثلة في محطات الشحن وكذلك أسعار السيارات ذاتها في بعض دول العالم. من هذا المنطلق تسعى دولة الإمارات لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

وأصبحت سوق السيارات في الدولة منصة مهمة للسيارات الكهربائية، بعد إطلاق العديد من الطرز أهمها تسلا «موديل أس» و«موديل إكس» ونيسان «ليف»، حيث تعمل العديد من الجهات الحكومية والخاصة في السياق ذاته على توفير محطات الشحن اللازمة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، لخفض تلوث الهواء وحماية البيئة من الآثار الناجمة عن الانبعاثات الكربونية.

20 مليون مركبة هجينة



بحسب التقديرات المعلنة سيتم إنتاج ما يقارب 20 مليون مركبة هجينة وكهربائية بحلول عام 2025 على مستوى العالم، وسيكون هناك ما يقارب 85 مليون مركبة جديدة تعمل بالبنزين والديزل على الطرقات.

وسيؤدي توافر محطات للشحن وتوزيعها في جميع أنحاء الدولة، على تسريع انتشار السيارات الكهربائية في طرقات الإمارات لما لها من أهمية في دعم مبادرات النقل المستدام وفي إطار الاستراتيجيات التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز مفهوم الاستدامة.

ومع تطور صناعة بطاريات السيارات الكهربائية عالمياً، وتسريع عملية شحنها إلى دقائق قليلة بعد أن كانت تستغرق ساعات طويلة في أول عهدها، بالإضافة إلى تخفيف وزنها بالتوازي مع خفض تكلفتها، بات هناك ضرورة لضخ استثمارات في التقنيات الحديثة لمواكبة هذا التوجه العالمي.

وتهدف دبي إلى تطبيق استراتيجيتها للتنقل الذاتي على 25% من إجمالي وسائل النقل في المدينة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ينتج عنها 22 مليار درهم كعائدات اقتصادية سنوية عبر مختلف القطاعات، من خلال خفض تكاليف النقل، وانبعاثات الكربون، والحوادث، وزيادة إنتاجية الأفراد، إضافة إلى توفير مئات الملايين من الساعات الضائعة في النقل التقليدي.



تدشين محطات



قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتدشين 200 محطة شحن كهربائية في مواقع مختلفة في دبي بنجاح بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي شملت بعض الهيئات الحكومية، وشبه الحكومية، والمطورين وجهات القطاع الخاص.

وحول عدد انتشار هذه المركبات في دبي، وهل ستشهد زيادة خلال السنوات المقبلة، في ظل حملات التوعية، أوضحت الهيئة أن التعميم رقم 1/‏ 2016 الصادر من المجلس الأعلى للطاقة، وضع هدفاً للهيئات الحكومية، يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع أسطول مركباتها بما لا يقل عن 10% من مجموع المشتريات الجديدة ابتداء من عام 2016 وحتى 2020، بحيث تصل نسبة المركبات الهجينة والكهربائية في دبي إلى 2% بحلول 2020 ولتنمو هذه النسبة وتصل إلى 10% بحلول 2030، كما أن قطاع السيارات الكهربائية شهد نمواً بنحو 30% خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2016.



تكلفة الشحن



وفيما يتعلق بتكلفة شحن السيارة الكهربائية، أشارت الهيئة إلى أن حكومة دبي حددت تعرفة شحن السيارات الكهربائية في محطات «الشاحن الأخضر» بسعر التكلفة والتي تبلغ 29 فلساً لكل كيلووات من الكهرباء، ما يعد توفيراً كبيراً مقارنة مع السيارات التي تستخدم الوقود، فعلى سبيل المثال، فإن تكلفة تزويد المركبة العادية (رينو) بالوقود تبلغ 120 درهماً، مقارنة مع 7 دراهم فقط للمركبة الكهربائية من نفس العلامة التجارية، وبالتالي فإن نسبة التخفيض تصل إلى نحو 1600%، وبالنسبة للشحن المنزلي، يتم تطبيق نفس التعرفة المطبقة في المنزل.



آلية عمل



وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، معتمدة على الطاقة الشمسية، خاصة الموزعة على الحدائق والأماكن العامة، إلا أن بعض المحطات التي لا تتوافر فيها خلايا ضوئية، فيتم استخدام الكهرباء المنتجة عبر الهيئة.

وقامت هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء 3 أنواع مختلفة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، بما يتوافق وآخر التقنيات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية حول العالم، وهي محطات للشحن الكامل خلال نصف ساعة، وستتواجد في محطات البترول، ومحطات للشحن المتوسط خلال 4 ساعات، ومحطات للشحن فترة من 6 إلى 8 ساعات، وذلك بحسب دراسة الاستشاريين المشرفين على تنفيذ المشروع.



ميزات أكثر



وحول الميزات التي تقدمها الهيئة لسائقي هذه المركبات، وذلك في إطار تشجيع الجمهور على استخدام السيارات الكهربائية في دبي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، فقد قامت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات بالإعلان عن توفير عدد من المحفزات، منها قيام كهرباء دبي بتوفير خدمة شحن السيارات الكهربائية للمستخدمين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة مجاناً، وحصراً بنقاط شحن السيارات الكهربائية الموجودة ضمن نطاق محطات الشاحن الأخضر في الأماكن العامة، وليس في محطات الشحن المنزلية، كما ستقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتقديم محفزات عدة، تشمل مواقف مخصصة للسيارات الكهربائية وبدون رسوم، والإعفاء من رسوم الهيئة عند تسجيل أو تجديد المركبات الكهربائية، والإعفاء من رسم ملصق سالك، ووضع ملصق على لوحات المركبات الكهربائية لتمييزها، وذلك بحسب الخطط والبرامج التي تم اعتمادها ووفق خريطة طريق لتشجيع المتعاملين على استخدام السيارات الكهربائية والهجينة واستخدام وسائل النقل المستدامة، والتي تعتمد على معدل أقل لاستهلاك الطاقة سنوياً.

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مواقع مختلفة



أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها ستعمل على توزيع محطات شحن السيارات الكهربائية الجديدة في مواقع مختلفة، تشمل الطرق الخارجية لدبي، التي تربطها بالإمارات الأخرى مثل أبوظبي وغيرها. وكانت الهيئة قد دشنت أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في المبنى الرئيسي لها يوم 25 فبراير من عام 2015، ضمن مشروع الشاحن الأخضر، وشملت المرحلة الأولى من المشروع تركيب 16 محطة شحن للاستخدام العام، يمكن لكل محطة شحن مركبتين في آن واحد، وتم تركيب 12 محطة تستطيع شحن 24 مركبة في آن واحد، وتتوزع هذه المحطات على مكاتب الهيئة في «المركز الرئيسي، المبنى المستدام، الوصل، الحضبية، برج نهار، أم رمول، وجبل علي»، فيما تم تركيب محطة في سلطة واحة دبي للسيليكون، فضلاً عن محطة واحدة أخرى، ومحطتين في حي دبي للتصميم D3 خلال شهر مارس من العام ذاته، أما المرحلة الثانية من المشروع، فقد تم تركيب 84 محطة، تضم أنواعاً مختلفة من محطات الشحن السريعة والعامة والمنزلية في كافة أنحاء الإمارة، في مواقع مختلفة، مثل مطارات دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومراكز التسوق ومحطات الوقود والفنادق ومواقف السيارات وغيرها.



المعوقات الرئيسية



1 عدد مرات الشحن وسط عدد محطات غير كاف

2 لا تزال غير مجدية للمسافات الطويلة

3 صعوبة إعادة البيع مع تراجع القيمة السوقية

4 توفر أنواع قليلة منها في السوق المحلية

5 تكاليف عالية للصيانة والبطارية

6 عدم وضوح المسائل المتعلقة بالتأمين

7 اللغة العربية غائبة عن لغة الإعدادات

أنواع محطات الشحن



محطات الشحن السريع



تقوم بشحن 80 % من بطارية السيارة الكهربائية خلال 20 - 45 دقيقة، وذلك بحسب نوع البطارية وسعتها. وسيتم تركيب معظم محطات الشحن في محطات الوقود.

محطات الشحن المتوسط

توفِّر شحناً كاملاً لبطارية السيارة خلال 4-2 ساعات، وذلك بحسب نوع السيارة وحجم البطارية.



محطات الشحن المنزلي



توفِّر شحناً كاملاً لبطارية السيارة خلال 8-6 ساعات، وذلك بحسب نوع السيارة وحجم البطارية.