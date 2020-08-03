10 شركات مدرجة تستحوذ على 64% من سيولة المستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

اتجهت سيولة المستثمرين في أسهم الإمارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى 10 شركات رئيسية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، حيث استقطبت هذه الشركات، نحو ثلثي التداولات في سوقي دبي وأبوظبي.

وتفصيلاً، استحوذت 10 شركات مساهمة عامة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين على نحو 64.1% من إجمالي التداولات من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2020 بما يعادل 37.66 مليار درهم، فيما سجلت بقية الشركات، بما فيها «الشركات الخاصة»، نحو 21.02 مليار درهم، أي ما نسبته 35.8% من إجمالي السيولة في السوقين.

واستحوذت جميع الشركات المدرجة في قطاعي العقار والبنوك على 70% من سيولة المستثمرين، بعد أن وصلت إلى 41 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم للبنوك و 17.35 مليار درهم لشركات العقار.

ووصل إجمالي سيولة المستثمرين في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 58.7 مليار درهم، حيث بلغت تداولات سوق دبي نحو 35.7 مليار درهم، بما فيها صفقات مباشرة كبرى بنحو 73 مليون درهم، فيما بلغت سيولة سوق أبوظبي نحو 23 مليار درهم، بما فيها صفقات كبيرة بنحو 813 مليون درهم.

وتصدرت «إعمار العقارية» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2020، بنحو 6.1 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 10.4% من إجمالي سيولة السوقين.

وجاءت «الإمارات دبي الوطني» في المركز الثاني كأكثر الشركات تداولاً بنحو 5.34 مليار درهم، حيث بلغت حصة البنك من التداولات نحو 9.1%، وذلك مع دخول سيولة قوية في الأشهر الماضية، بسبب انضمامه إلى مؤشر إم إس سي آي القياسي العالمي للأسواق الناشئة وزيادة تملك الأجانب في البنك.

واستقطب «أبوظبي الأول» الذي حل في المركز الثالث، سيولة من المستثمرين بنحو 5.2 مليار درهم، والتي شكلت ما نسبته 8.9% من إجماليي تداولات المستثمرين في السوقين.

وسجل «دبي الإسلامي» الذي حل في المركز الرابع، تداولات بنحو 4.98 مليار درهم، والتي شكلت 8.5% من إجمالي السيولة.

وحل سهم «اتصالات» في المركز الخامس، بعدما استقطب سيولة قوية بلغت 3.67 مليار درهم، بنسبة بلغت 6.3%.

وكان المركز السادس من نصيب «الدار العقارية»، بتداولات بنحو 3.06 مليار درهم، شكلت 5.2% من إجمالي السيولة.

وحل «أبوظبي التجاري» في المركز السابع، بسيولة بلغت 3.04 مليار درهم، بلغت نسبتها 5.18% من الإجمالي.

وحلت «الاتحاد العقارية» في المركز الثامن، بعدما شهد السهم، حركة تداولات نشطة من المستثمرين، بلغت نحو 2.33 مليار درهم، أي ما نسبته 4% من تعاملات السوقين.

وجاء «أبوظبي الإسلامي» في المركز التاسع، بعدما استقطب سيولة بنحو 2.03 مليار درهم، شكلت 3.5%.

كما جاءت «إعمار مولز» في المركز العاشر، بسيولة بلغت 1.91 مليار درهم، شكلت 3.3% من إجمالي تعاملات السوقين.